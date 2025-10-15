Obra conectará a 8 mil familias en los Altos

Al menos ocho mil familias se verán beneficiadas con la construcción del tramo carretero Chimún’cum-Al Mojón Chamula, perteneciente al municipio de Mitontic. Se tiene estimado que esta cuente con una inversión cercana a los 12 millones de pesos (mdp), informó La Comisión Estatal de Caminos.

Proyecto

Rafael Ruiz Morales, director de la mencionada Comisión, destacó que este proyecto, correspondiente al tramo del kilómetro 0+000 al 9+420, se realizará en coordinación con las autoridades municipales, poniendo énfasis en el diálogo con las comunidades.

Explicó que la tarea principal es ampliar el alcance de los trabajos de infraestructura carretera, pues se busca el progreso y la inclusión de esta región. Mitontic se encuentra entre los 11 municipios considerados prioritarios para la institución.

Durante el anuncio de la obra, que forma parte del programa “Carreteras Vivas”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo que dentro una de las prioridades es atender de manera prioritaria a las familias indígenas mediante acciones integrales que contemplan agua, caminos, vivienda y alimentación. Todo lo anterior con el objetivo de sacar a Mitontic del rezago.

Beneficiarios

En representación de los beneficiarios, Armelia Santis López, expresó su gratitud por los programas estatales que además de caminos también integran educación, bienestar y oportunidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias de la región.

Por su parte la presidenta municipal de Mitontic, María Velázquez Ortiz, reconoció los trabajos en materia de infraestructura para el municipio e instó a la población seguir participando activamente en el desarrollo de la localidad.