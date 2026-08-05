Obra del ferrocarril deja sin acceso a comunidades

La construcción de las vías de la Línea K del Ferrocarril Interoceánico ha dejado sin acceso a diversas comunidades de la costa chiapaneca, lo que ha generado malestar entre sus habitantes.

En la localidad 15 de Enero, en el municipio de Villa Comaltitlán, los afectados exigieron a las empresas responsables que dejen los accesos adecuados y advirtieron que, en caso de no ser escuchados, podrían bloquear los trabajos.

Y es que las empresas GFS y Santo Domingo, responsables de la construcción, no contemplaron las entradas y salidas, no solamente en esta, sino también en otras localidades.

Riesgo

Sus habitantes señalaron que, al estar en temporada de lluvias, los ríos podrían elevar su caudal y quedar incomunicados e incluso resultar inundados por la falta de salida de las aguas debido a los grandes bordos que se hicieron para instalar las vías.

Por ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la obra, para que intervenga.