Obra hídrica: respuesta añeja a miles de familias

El anuncio de la construcción de un sistema de agua potable que beneficiará a un aproximado de 27 mil familias de la zona sur poniente de la capital chiapaneca, es una respuesta a lo que por años fue uno de los principales reclamos de habitantes de esa zona, aseguró la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas.

Mencionó que en esa zona de Tuxtla Gutiérrez se fortalecerá la infraestructura para el abastecimiento del vital líquido, “pero también significa construir algo que va mucho más allá de una obra: construir una nueva forma de relacionarnos con el agua”.

Inversión

Detalló que esta obra, a cargo del gobierno estatal, tendrá una inversión de más de 103 millones de pesos, el cual beneficiará a habitantes del sur poniente que por años han sufrido del suministro de agua potable.

Se espera que el inicio de las obras sea durante las primeras semanas de octubre. Esta infraestructura de captación contará con tanque de rebombeo, caseta de control, equipamiento y electrificación.

También se detalló que incluirá la construcción de línea de conducción, tanque superficial, instalación de sistema de desinfección mediante equipo de cloración, equipamiento necesario para que pueda llegar hasta los distintos hogares.

Tarea de todos

“La obra representa a una respuesta de las necesidades de las familias de esa zona, porque llevar agua es una responsabilidad del Gobierno, pero cuidarla es una tarea de todos”, destacó Montesinos Cárdenas.

La funcionaria dijo que la gobernanza del agua aborda a escuchar, organizar, tomar decisiones juntos y asumir compromisos coordinados entre gobierno y ciudadanía, el principal objetivo es caminar en una misma dirección que abone al acceso y cuidado del agua.