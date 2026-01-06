Obra Teopisca-Amatenango, detonará la economía

En el marco del banderazo de inicio de los trabajos del libramiento Teopisca-Amatenango del Valle, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, enfatizó el carácter transformador de esta obra para la economía y el turismo de la región.

La legisladora resaltó la visión de que “las carreteras son para unir, son desarrollo, bienestar, desarrollo económico y prosperidad compartida”, frase que, según mencionó, le “encanta promover”.

Gómez Mendoza subrayó que esta infraestructura será fundamental para las comunidades artesanales de la zona.

“Nos va a ayudar a poder comercializar más y más en un territorio donde se genera tanta artesanía y tanto trabajo”, afirmó. Asimismo, recalcó el componente turístico: “Hay mucho turismo, es desarrollo turístico para nuestro estado”.

Inversión

La diputada confirmó que la inversión estimada supera los 400 millones de pesos, monto que será corroborado y oficializado en el transcurso de los trabajos, los cuales inician formalmente este año.

Al ser cuestionada sobre otras obras prioritarias, la presidenta de la Mesa Directiva delineó los ejes centrales de la actual administración estatal. Mencionó que, además del desarrollo carretero y las rehabilitaciones viales, se ha dado “mucha prioridad a los temas hidráulicos, a los temas hídricos para llevar agua a muchas de las poblaciones”.

En este sentido, recordó la creación en 2025 de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, organismo dedicado al seguimiento y construcción de infraestructura hidráulica para garantizar el suministro de agua en todo Chiapas.

Finalmente, Gómez Mendoza recordó que esta carretera fue adelantada por el gobernador en su primer informe como uno de los principales proyectos de infraestructura para el 2026, consolidándose así como una obra estratégica para la conectividad y el progreso compartido en la entidad.