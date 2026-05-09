Obra vial daña la red hidráulica

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) de San Cristóbal informó que las constantes fugas registradas en la zona del periférico norte de la ciudad se debe a los trabajos relacionados al nuevo bulevar en construcción.

Señaló que durante el desarrollo de la obra se han originado daños en la red hidráulica, por lo que se ha tenido que suspender temporalmente el suministro de agua en distintas zonas.

Hay disposición

Sapam reconoció que la empresa constructora ha mostrado disposición al momento de atender y reparar de manera oportuna dichas afectaciones. Estos trabajos, indicó, se han realizado en coordinación y con el acompañamiento técnico de la institución municipal.

Hace unos días, la edil de San Cristóbal, Fabiola Ricci, informó sobre el avance de esta vía, que se realiza con el respaldo del Gobierno del Estado. Asimismo, agradeció la paciencia de la ciudadanía que se ha visto afectada por la obra.