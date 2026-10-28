Obras de agua potable iniciarían en noviembre

Las obras de lo que será el nuevo Sistema de Agua Potable en el sur poniente de Tuxtla Gutiérrez y que beneficiará a cerca de 27 mil familias, se tiene proyectado para que inicie durante la segunda semana de noviembre, informó Karina Montesinos Cárdenas, directora de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS).

En entrevista, la titular señaló que el proyecto avanza significativamente y que se espera la incorporación de las empresas ganadoras para comenzar los trabajos en territorio.

Alta demanda

Recordó que la obra atenderá una demanda añeja en esa zona donde existe desabasto y la ciudad continúa creciendo, lo que obliga a ampliar los servicios básicos, tanto de dotación de agua potable como de saneamiento.

Montesinos Cárdenas detalló que la primera etapa tendrá una inversión superior a los 105 millones de pesos, mientras que el monto de la segunda se encuentra en proceso de cuantificación, aunque estimó que que puede ser una cantidad similar. En esa fase está contemplada también la construcción de una potabilizadora.

Trámite

La funcionaria explicó que, aunque inicialmente se había planteado arrancar a finales de octubre, los procesos licitatorios aún deben publicarse, por lo que el inicio se prevé para la segunda semana de noviembre.

Subrayó que la obra debe comenzar este año y que se le dará seguimiento, con la propuesta de que la segunda etapa se inicie de manera inmediata.

Asimismo indicó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para atender la demanda de la capital que ha sido acceder de manera eficiente al vital líquido, con beneficios para la ciudadanía y en el marco de una zona metropolitana que cuida el agua.

Destacó que esta administración busca impulsar proyectos de gran escala para atender una demanda que por años había sido planteada sin que gobiernos anteriores la asumieran.