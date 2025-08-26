Obras en la región Norte conectarán a 13 mil familias

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, declaró que las obras de rehabilitación y pavimentación del camino rural en la región Norte beneficiarán de manera directa a más de 13 mil habitantes de tres municipios de la entidad: Ixtacomitán, Chapultenango y Francisco León.

Explicó que la obra de rehabilitación iniciada en el camino Ixtacomitán–Chapultenango contempla la construcción de muros de gavión para evitar deslizamientos de tierra y garantizar la seguridad vial en esta zona.

En el evento donde se dio inicio a la rehabilitación del mencionado tramo, Ruiz Morales adelantó que también se tienen previstos proyectos en Pichucalco y Juárez, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Por su parte el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, puntualizó que esta obra estará lista en tres meses y medio; además, dijo que se planea rehabilitar más de mil kilómetros de las principales carreteras estatales que tiene Chiapas. La intención de estos proyectos además de conectar a la entidad con carreteras dignas, será generar empleos temporales con los habitantes de las comunidades para la limpieza de las aceras.

El gobernador pidió que sea la misma ciudadanía quien informe qué tramos carreteros se debe atender y a partir de ahí iniciar con una planeación de trabajo para dar marcha a las rehabilitaciones.

Finalmente, el presidente municipal de Ixtacomitán, Miguel Ángel Moreno Palacios, agradeció por tomar en cuenta a este municipio; aseguró que la población llevaba más de 20 años en espera y confía en que esta obra genere empleos, desarrollo y bienestar para la región Norte de Chiapas.