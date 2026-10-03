Obras en zonas indígenas, estrategia de desarrollo

La secretaria de Infraestructura de Chiapas, Anakaren Gómez Zuart informó que buscando reducir el histórico rezago social y económico de las regiones indígenas, se está realizando inversiones puntuales en zonas específicas como el caso de Tenejapa, donde han invertido casi 100 millones de pesos.

Detalló que esta inversión en infraestructura es una estrategia de desarrollo que se aterriza en regiones puntuales, pero que inciden en la interconexión con otros lugares.

Trabajos

Recientemente en la zona inició la reconstrucción del camino San Cristóbal-Tenejapa-San Juan Cancuc, con una inversión de 22 millones de pesos.

Además, en la localidad Kulaktik, se inauguró la construcción del camino Tres Cerros-Barrio López Kulaktik y la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 22 millones de pesos.

En la comunidad Los Pinos, se puso en marcha la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica y la construcción de tanques individuales de captación pluvial y sanitarios con biodigestor, con una inversión conjunta de más de 35.8 millones de pesos.

También se tienen avances en la pavimentación de la avenida del INI, entre calle Amado Monte y entronque carretera San Cristóbal-San Juan Cancuc, donde se destinan más de 14.8 millones de pesos.