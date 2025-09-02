﻿﻿
Obras integrales fortalecen la conectividad: Yamil

Septiembre 02 del 2025
Yamil Melgar reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en obras de infraestructura vial. CP
El alcalde Yamil Melgar continúa la inauguración de obras de pavimentación integral en diversos sectores de la ciudad, cumpliendo su compromiso de modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la conectividad vial y elevar la calidad de vida de las familias de nuestro municipio.

Junto a la presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero y sus hijas María Emilia y María Paula, el edil inauguró la pavimentación integral de las calles 10.ª avenida Norte, 31.ª calle Poniente y 33.ª calle Poniente de la colonia 5 de Febrero, que se traducen en mejores condiciones de movilidad y seguridad para peatones y automovilistas.

“Seguiremos entregando calles dignas y alumbrado eficiente, quiero que los tapachultecos tengan la certeza de que hoy cuentan con un presidente municipal con solvencia moral, enfocado exclusivamente en servirles, sin distractores, con orden, transparencia y resultados”, subrayó.

Yamil Melgar reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en obras de infraestructura vial, en seguimiento a las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Al dar a conocer la ficha técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, informó que se construyeron seis mil 426 metros cuadrados de pavimento y 616 metros lineales (equivalentes a seis cuadras). Se edificaron guarniciones con concreto hidráulico, se rehabilitó la red de drenaje sanitario y descargas sanitarias, la red de agua entubada con tomas domiciliarias, además de la instalación de 34 postes con luminarias de 100 watts y la ejecución de alcantarillado pluvial con una boca de tormenta para prevenir encharcamientos.

Finalmente, en representación de los habitantes, el señor Julio Ortiz reconoció el trabajo del Ayuntamiento y afirmó que el alcalde Yamil Melgar “responde con hechos a la confianza de los ciudadanos”, al entregar obras de calidad que mejoran la vida cotidiana de las familias de la colonia 5 de Febrero.

