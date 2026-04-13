Obras que generan bienestar para Tapachula: Yamil Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, inauguró la rehabilitación de la 8.ª avenida Norte, una obra que fortalece la movilidad urbana y atiende una de las principales demandas de la ciudadanía.

Durante el acto, el alcalde destacó que su administración impulsa acciones concretas que mejoran la infraestructura vial, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez.

Los trabajos incluyeron reencarpetamiento, ampliación de carril, alumbrado público, señalética para mejorar la seguridad y el orden vial, así como la creación de una jardinera con plantas y árboles nativos de la región.

El secretario de Obras Públicas, William Penagos, señaló que esta obra mejora la conectividad y brinda mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta vialidad.

Acompañado por el equipo técnico, el edil reiteró que su gobierno seguirá trabajando con cercanía para transformar Tapachula con resultados visibles.