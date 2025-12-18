Obreros chiapanecos construyen sus propias vías

Manos de hombres y mujeres de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Chalchihuitán, Chanal, Huixtán y Amatenango del Valle participaron en la construcción de sus vías de comunicación. Esta modernización de la infraestructura beneficiará directamente a sus propias localidades.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con la SICT Chiapas, ejecutó la modernización de seis caminos rurales que en conjunto, contemplan una meta de 16.15 kilómetros y una inversión total superior a los 122 millones de pesos.

Comunidad

La particularidad de estos trabajos, que ya registran un avance físico del 61 por ciento, es la integración directa de la población en cada etapa de la construcción.

Este esquema no solo mejora la conectividad en los seis municipios mencionados, sino que genera empleos locales y contribuye al desarrollo económico, impulsando además las actividades productivas y turísticas de la región. Hasta la fecha, se reporta un avance financiero del 99 por ciento de los recursos destinados.

Mediante esta política pública, el gobierno de federal y estatal buscan reducir la brecha de pobreza al proveer de caminos pavimentados a regiones históricamente marginadas, acercándolas a servicios básicos como salud y educación.

Al emplear mano de obra e insumos locales, se garantiza que la derrama económica permanezca en las comunidades, impulsando su transformación desde dentro que es una de las premisas de la actual administración del gobierno estatal.