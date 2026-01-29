Obsequiarán pan y chocolate por el día de la Candelaria

Familias y empresas dedicadas a la panadería y el chocolate, ofrecerán parte de su producto a los visitantes de la Feria Santa María de Candelaria, patrona del municipio de Tuxtla Chico el día de su procesión, esto como un acto de fe y agradecimiento. Esta es la cuarta edición consecutiva de “la paneada” que se realiza en el marco de la fiesta patronal.

En representación de los empresarios, Jorge López dio a conocer que la cuarta edición de la paneada se llevará a cabo el 2 de febrero, a las 6 de la tarde, y partirá de la iglesia Santa María de Candelaria. Se estima que sean más de 5 mil piezas de pan las que se repartan de manera gratuita.

Dijo que, durante la actividad, los empresarios y sus familias regalarán piezas de los tradicionales panes de yemas, reconocidos por su inigualable sabor, a los miles de asistentes que acudirán a participar de la fiesta patronal y a observar las alfombras de aserrín.

Fe y tradición

“Este gesto es una muestra de agradecimiento por las bendiciones recibidas por Dios y la santa patrona de Tuxtla Chico, y esto se ha convertido en una tradición de los empresarios panificadores y sus familias, quienes ese día regalan miles de piezas de pan a las personas que nos visitan de diversas partes del estado, de México y del mundo”, abundó.

Reconoció que la Feria en honor a Santa María de Candelaria es una de las celebraciones más importantes del municipio de Tuxtla, y se lleva a cabo desde el pasado 24 de enero al 2 de febrero y la actividad de la paneada realza la fiesta patronal, ya que se demuestra la unión que hay entre las familias.

“La fiesta a la santa patrona Santa María de Candelaria, ya que más allá de las diferencias ideológicas o políticas, en ese día nos unimos las familias para venerar a la virgen y para compartir lo mucho que nos ha dado en el año, y el 02 de febrero no solo se regala pan, sino que algunas también obsequian chocolate, tamales y más productos que forman parte de nuestra riqueza gastronómica”, externó.