Observa Congreso a municipios el Plan de Desarrollo

Si algo se está cuidando y regulando en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas es el seguimiento permanente a los planes de desarrollo municipal, confirmó el diputado local Javier Jiménez Jiménez.

El legislador destacó la aprobación de estos documentos, al tiempo que reveló que de los 124 municipio, 122 cumplieron con presentarlos en tiempo y forma mientras que dos (Tuzatán y Sitalá) no lo hicieron.

Observaciones

En entrevista, Jiménez Jiménez reveló que además de estos dos municipios más de 70 recibieron observaciones de parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso.

“A estos municipios se les da un periodo en función a la misma norma de 30 días para que cumplan con esas observaciones”, explicó.

Recalcó que es obligatorio este cumplimiento, argumentó que el plan de desarrollo es fundamental para la correcta conducción de los ayuntamientos durante el 2026 y debe estar en apego al plan estatal de desarrollo.

Explicó que una buena planeación asegura que el ejercicio del presupuesto público municipal esté bien orientado y ejecutado, lo que a su vez facilita el cumplimiento con instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sobre los señalamientos de las observaciones, el diputado aclaró que no existe una especificación única, ya que estas dependen del cumplimiento de los capítulos y el protocolo establecido en las reglas de desempeño.

Advirtió que, de no subsanar los señalamientos en el plazo concedido, los municipios observados se harán acreedores a sanciones administrativas. “No debe pasar eso (…) debe haber el cumplimiento total de los municipios”, finalizó.