Observan con optimismo el sector económico

El panorama para el empresariado local en este primer trimestre de 2026 es “bastante optimista”, afirmó Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista, el líder empresarial evaluó el cierre de enero, los desafíos y las áreas de oportunidad que visualiza el sector para este año, destacando la atracción de inversiones y la seguridad como factores clave.

Gremio

Blas Gutiérrez explicó que, a diferencia de años anteriores, el gremio no ha experimentado un impacto severo por la tradicional “cuesta de enero”.

“No hemos detectado un impacto tan severo. Creo que son diversos factores, esta mejoría es gracias a las inversiones logradas y a las relaciones comerciales establecidas en 2025 con estados vecinos y países fronterizos”, expresó.

Respecto a los planes para el año, el presidente de la Canaco indicó que el sector se encuentra en una fase de replantear estrategias y evaluar resultados del año pasado. Reconoció que, si bien aún no han tenido una reunión formal con las autoridades estatales para discutir nuevas políticas económicas, mantienen un diálogo abierto para plantear ideas que apoyen el crecimiento.

Intercambios

Uno de los ejes prioritarios para 2026 es fortalecer el intercambio económico con Guatemala y otros países vecinos, incluyendo la posibilidad de aumentar exportaciones e importaciones.

“Estamos viendo la manera de hacer exportaciones”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre el posible impacto del estado de sitio decretado en Guatemala, Blas Gutiérrez aseguró que la relación comercial se ha estado construyendo desde hace meses y confía en que la medida no afectará los planes.

Destacó que para finales de febrero, una comitiva de empresarios de la Canaco visitará la ciudad de Guatemala para una reunión entre cámaras, a la cual invitó a más empresarios locales a sumarse para “detonar la economía de nuestra entidad”.