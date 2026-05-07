Observarán cumplimiento de la Ley Petrona

La Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) Dulce Rodríguez anunció la estrategia de mediación, seguridad y atención a víctimas en comunidades indígenas, para atender los casos enmarcados en la denominada Ley Petrona.

Explicó que es urgente atender la implementación de esta normatividad entre las comunidades y la sociedad civil en general, como también entre las autoridades de impartición de justicia.

En este marco expresó su respaldo a la aprobación de la denominada Ley Petrona, iniciativa que fortalece el marco jurídico estatal en materia de legítima defensa con perspectiva de género.

“Vamos a fortalecer la difusión de este tipo de reformas, particularmente en comunidades y pueblos originarios, para garantizar que las mujeres conozcan sus derechos y tengan acceso a mecanismos de protección y justicia”, dijo.

Explicó que desde una respetuosa independencia, la Secretaría estará atenta al cumplimiento de esta reforma entre las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Acciones

Detalló que el análisis con perspectiva de género, considerando elementos como la existencia de violencia sistemática, el riesgo inminente y las condiciones en las que se desarrollan los hechos, son obligación en los procesos jurisdiccionales.

Dijo que se robustecerá la estrategia que articula acciones de mediación, seguridad, atención a víctimas y coordinación interinstitucional, con el objetivo de atender las causas estructurales de la violencia y garantizar entornos más seguros para las mujeres, agregando el cumplimiento de la Ley Petrona, particularmente en comunidades indígenas.