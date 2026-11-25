En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) puso en marcha la primera etapa del Observatorio Universitario de Género, Inclusión y Diversidad, una plataforma digital que permitirá monitorear y evaluar las políticas institucionales en materia de perspectiva de género, inclusión social e interculturalidad.

A través de la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural (SISyDIC) y la Coordinación para la Evaluación de Políticas Públicas para la Transversalización del Género (CEPPTG), la Universidad ha desarrollado diagnósticos periódicos, entre ellos, las encuestas sobre la cultura de la denuncia de situaciones de violencia y discriminación, realizadas en 2022 y 2023-2024, así como instrumentos normativos y orientadores, como la “Guía para fomentar el lenguaje incluyente y no sexista en la comunidad universitaria”.

Misión

Con el objetivo de concentrar y sistematizar esta información en una herramienta pública de consulta, monitoreo y evaluación, se diseñó el observatorio, el cual organiza sus indicadores en tres dimensiones: Eje Institucional, Académico y de Vida Libre de Violencia, estos permitirán medir los avances de las políticas universitarias y orientar la toma de decisiones con base en evidencia.

Durante la presentación, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que el observatorio representa un ejercicio de transparencia, divulgación, independencia e integridad institucional, al convertir a la Unach en la primera institución de educación superior en tomar la iniciativa de observarse a sí misma.

Señaló que una universidad no puede cumplir su misión transformadora sin reconocer las diferencias y problemáticas que existen en su interior, identificarlas y trabajar para superarlas mediante decisiones sustentadas en datos y resultados.

Por su parte, la secretaria de la SISyDIC, Myriam Jazmín González González, explicó que esta plataforma permitirá recopilar, analizar y compartir información de manera sistemática, rigurosa y transparente, transformando los datos en conocimiento útil para la toma de decisiones institucionales y el desarrollo social de Chiapas.

En tanto, durante la presentación técnica y demostración interactiva de los tres ejes, Patricia de los Santos Chandomí, titular de la Coordinación para la Evaluación de Políticas Públicas para la Transversalización del Género, destacó que la evaluación permite mejorar el funcionamiento institucional y democratizar la información, precisó que, los datos recabados entre 2022 y 2025 están disponibles para su consulta a través de la página web de la SISyDIC.

Un gran avance

Con esta primera etapa, la Unach fortalece una estrategia de evaluación y transparencia que permitirá identificar avances y retos en sus distintas unidades académicas, así como dar seguimiento a la cultura de la denuncia y a la atención de casos de violencia y discriminación.

El observatorio se pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general como una herramienta para fortalecer la planeación institucional, mejorar las políticas de prevención y atención, y contribuir a la construcción de espacios universitarios seguros, incluyentes, paritarios e interculturales.