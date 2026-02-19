Obstruir a unidades puede quitar vidas

Tras viralizarse un video donde un elemento de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez denuncia a un vehículo de no brindar el paso a una unidad de emergencia cuando se dirigía a un servicio, Eder Fabián Mancilla, secretario de dicha dependencia, aseguró que esta indiferencia de los conductores se está convirtiendo en un factor que pone en riesgo la vida de quienes esperan una atención.

Incidentes

Al ser cuestionado sobre la recurrencia de estos incidentes, aseguró que sucede muy seguido pese a que las unidades se desplazan con las torretas y luces encendidas. Dentro de la población que más se ha identificado que no cede el paso son especialmente jóvenes.

Contexto

“Llevan los cristales cerrados, van con el aire acondicionado y la música a todo volumen, entonces a veces no escuchan el sonido de las ambulancias”, detalló el funcionario.

Mancilla señaló que hay conductores que, lejos de facilitar el paso, aprovechan la circulación de la unidad para avanzar rápidamente pegándose a ella, lo que ha provocado accidentes, pues ante la falta de espacio y la velocidad con la que viajan terminan estampándose.

Atención de salud

El titular de Protección Civil reveló que aproximadamente el 40 % de los servicios de emergencia llegan tarde debido a la obstrucción vial, esta demora se complica cuando se tiene un estimado de ocho minutos para atender a una persona que se está asfixiando, que sufrió un paro cardíaco o está involucrada en un accidente grave.

“De pronto nos dicen: ‘Yo fui el que no dejó pasar y la persona que iban a atender es mi familia’. Dicen que a partir de hoy dejarán pasar a todo mundo, pero no esperemos a que eso ocurra para tener conciencia”, reflexionó.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la población para ceder el paso, recordando que las ambulancias y unidades de rescate no tienen otro objetivo más que cuidar la vida.

Asimismo, advirtió que obstaculizar a los equipos de emergencia no solo es una falta de sensibilidad, sino una infracción de tránsito.