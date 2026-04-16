Obstruye caseta paso peatonal

Lo que antes funcionó como una caseta para el servicio de la empresa Telmex, terminó por convertirse en una caja de metal que obstruye el paso peatonal sobre la 3a Poniente y avenida Central de la capital tuxtleca; el deterioro de esta estructura provocó que se inclinara. Incluso este espacio se ha utilizado como basurero, por lo que la ciudadanía ha hecho un llamado a la autoridad o empresa competente a retirar dicho cajón, que representa un riesgo durante el tránsito diario.