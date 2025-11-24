Obtiene bronce en Olimpiada de Matemáticas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) reconoció la destacada participación de Tristán Sánchez Díaz, estudiante del CECyT 07 Tapilula, quien obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) 2025, competencia nacional que reúne a las y los alumnos con mayor talento matemático del país.

Al respecto, el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, señaló que este logro refleja el compromiso del colegio con el fortalecimiento académico y la excelencia científica, subrayando que la institución impulsa de manera permanente espacios que permiten a las y los jóvenes desarrollar habilidades de razonamiento lógico, análisis y resolución de problemas.

Dedicación y disciplina

Felicitó a Tristán Sánchez Díaz por su dedicación y disciplina durante las etapas de preparación y competencia, destacando que su medalla de bronce es un ejemplo para la comunidad estudiantil y una muestra del potencial que caracteriza a la juventud chiapaneca cuando cuenta con apoyo académico, acompañamiento docente y oportunidades de crecimiento.

Asimismo, reconoció el trabajo del cuerpo docente y asesor del plantel, quienes brindaron acompañamiento académico constante y reforzaron la preparación del estudiante, sumándose además al esfuerzo de las instituciones aliadas que proporcionaron entrenamientos intensivos para fortalecer su desempeño en un concurso de alto nivel.

Evaluación

Cabe destacar que, la competencia evalúa conocimientos en álgebra, geometría, combinatoria y teoría de números, y cada participante es seleccionado tras superar etapas municipales, estatales y entrenamientos especializados que buscan detectar e impulsar talento matemático en el país.

Finalmente, el Cecytech reiteró su compromiso de seguir promoviendo la participación estudiantil en competencias científicas de alto nivel, fortaleciendo la formación integral de las y los jóvenes y generando oportunidades que contribuyan a su desarrollo académico y profesional, reafirmando que la educación es un pilar para el bienestar y el avance de las comunidades chiapanecas.