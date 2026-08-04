Obtiene egresado de Ingeniería distinción internacional

Horacio Solís Cisneros, egresado del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), fue incorporado a la categoría IEEE Senior Member, distinción profesional que concede el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), organización científica internacional, cuyos estándares e investigaciones orientan el desarrollo de tecnologías utilizadas en todo el mundo.

“La obtención de esta distinción también fortalece la participación de México en organismos que influyen en la evolución de la ingeniería y la innovación tecnológica”, dijo Solís Cisneros.

Contar con investigadores reconocidos por el IEEE incrementa la visibilidad internacional de los programas de posgrado, facilita el establecimiento de redes globales de colaboración y favorece la transferencia de conocimiento hacia sectores estratégicos de alta tecnología.

Importancia

El Institute of Electrical and Electronics Engineers constituye la organización profesional más influyente en los campos de la ingeniería y las tecnologías de la información.

Sus publicaciones científicas, estándares internacionales y congresos especializados son referencia para universidades, centros de investigación, empresas de innovación y organismos públicos que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial, fotónica, telecomunicaciones, computación, electrónica, robótica y sistemas inteligentes.

El investigador destacó además que este logro refleja el trabajo desarrollado por el Grupo de Fotónica del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, donde se impulsan líneas de investigación orientadas al desarrollo de sensores inteligentes, sistemas fotónicos y tecnologías avanzadas con aplicaciones en infraestructura, industria y monitoreo de procesos.