Obtiene PJE recertificación en Norma Mexicana 025

El Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Guillermo Ramos Pérez, ha robustecido prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las personas colaboradoras y sus familias, por lo que, se aprobó con éxito la Auditoría de Recertificación Nivel 3 de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Es por ello que, en la casa de la justicia, y teniendo el emblemático vestíbulo de la Jurisprudencia, se realizó un magno evento para conmemorar la Entrega de Certificado Nivel Oro por la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 por parte de Bas Internacional Co SC, el cual fue entregado al magistrado presidente, Guillermo Ramos Pérez, quien lo recibió a nombre de toda la familia judicial, quienes en conjunto han trabajado para lograr este objetivo.

Durante este protocolo, el presidente del Poder Judicial, el magistrado Ramos Pérez, recordó la trayectoria, el camino y los trabajos que se realizaron para poder llegar a esta recertificación y obtener este nivel oro, que evidencia a este Poder Judicial como uno de las instituciones más comprometidas con la adopción de buenas prácticas para fomentar la igualdad laboral y combatir en todos los sentidos la discriminación.

Además, el magistrado Ramos Pérez destacó los trabajos en infraestructura que se han realizado no sólo para cumplir con la norma si no para ser una institución más accesible, con espacios adecuados y dignos para las personas lactantes; rampas en los distintos edificios para mejorar la movilidad de las personas discapacitadas que acuden a realizar un servicio o trámite, así como las personas servidoras públicas que las requieren; la colocación de los elevadores en los edificios B y C; ventanillas para personas de talla baja; cajones de estacionamiento para mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad; entre otras acciones relevantes en cuestión de infraestructura.