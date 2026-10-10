Obtiene Unicach certificación para capacitar a guías

El Registro Único de Acciones de Capacitación para Guías de Turistas (RUACGT) fue otorgado a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Se trata de un reconocimiento brindado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo. Es la primera primera universidad del sur de México en obtenerlo.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, señaló que este registro amplía los servicios y las capacidades de la institución, pues le permitirá validar diplomados de formación y cursos de actualización dirigidos a guías de turistas.

Alcance

Estas acciones de capacitación y actualización estarán dirigidas a guías de turistas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, lo que ampliará el alcance regional de los servicios universitarios, agregó la rectora.

López detalló que la articulación del RUACGT con la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias Laborales ECE 661-25 de la Red Conocer, que ya opera en la Unicach, fortalecerá una estrategia integral para ampliar la oferta universitaria de formación, capacitación, evaluación y certificación de competencias.

Avance significativo

Para la universidad, contar con este registro y con la ECE 661-25 de la Red Conocer representa un avance significativo en la consolidación de un modelo universitario que vincula la formación continua con la certificación de competencias laborales.

“Mediante estas acciones, la Unicach contribuirá a fortalecer las competencias de las y los guías de turistas, mejorar la calidad de los servicios y promover la valoración y preservación del patrimonio natural, cultural e histórico”.

Este modelo contribuye al desarrollo profesional y al reconocimiento de los saberes, habilidades y experiencias de las personas.