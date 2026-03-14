Obtienen 2do lugar en Premio Emprendedor

Estudiantes de la licenciatura en Contaduría e Ingeniería en Desarrollo de Software, que se imparten en la Facultad de Negocios, Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas, obtuvieron el segundo lugar durante su participación en el Premio Emprendedor Canacintra 2026, con el proyecto MicroAliados, empresa que produce 14 tipos de microorganismos que nutren, protegen y fortalecen el campo mexicano.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que el impacto de este tipo de iniciativas, que incentivan el emprendedurismo en las juventudes, es muy importante, dado que los impulsan a generar no sólo empresas, sino respuestas a necesidades que la sociedad tiene.

Ante los presentes en el Centro de Convenciones de Chiapas, señaló que el reto para las instituciones educativas de nivel superior es grande, dado que incentivar el espíritu emprendedor e innovador entre el estudiantado es una de las tareas a las que deben abocarse, y contar con el apoyo de la iniciativa privada es un aliciente.

Proyectos de emprendimiento

Al respecto, el presidente de la delegación Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Francisco Lazos Morales, reconoció el esfuerzo de todos los participantes, asegurándoles que este es el principio de un camino que puede darles muchas satisfacciones.

También la secretaria de Economía del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Zaynia Andrea Gil Vázquez, comentó que el futuro que tienen por delante, las y los emprendedores que presentaron sus proyectos en este concurso, es muy promisorio.

Además, el empresario y coordinador General de este concurso estatal, Emiliano Esquinca Ávila, agradeció la participación de los estudiantes y las instituciones, así como del jurado y comité organizador.

El primer lugar de este concurso fue para el proyecto Tuuch Quality, desarrollado por estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, al igual que el proyecto Kairos, de la misma institución que ocupó el tercer lugar.