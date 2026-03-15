Obtienen artesanas certificación laboral

Un grupo de 66 artesanas y un artesano, dedicados al telar de cintura, 30 personas que desempeñan actividades en las cafeterías universitarias, así como docentes de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, han recibido la certificación de competencias laborales por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

El proceso se realizó a través de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), como organismo certificador oficial desde hace ocho meses. También ha podido capacitar a estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables, en el estándar de instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria.

Seguimiento

La rectora, Fanny López Jiménez, comentó que con el objetivo de revisar y coordinar acciones sobre el reconocimiento formal de conocimientos y habilidades de distintos sectores de la sociedad a través del Conocer, se reunió con personal de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la universidad, después de reunirse con la directora de dicho organismo.

Sobre la certificación de las y el artesano, señaló que es un hecho que marca un precedente en Chiapas y en el país, al reconocer de manera oficial saberes tradicionales que forman parte del patrimonio cultural y productivo de las comunidades.

Curso

En el caso de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, realizaron la certificación a través del curso “Manejo higiénico de los alimentos”, impartido por la Entidad de Certificación y Evaluación ECE 661-25.

Fanny López indicó que la alianza con el Conocer está orientada a generar beneficios directos para la sociedad y así lograr vincular la Educación Superior con la búsqueda de soluciones a las necesidades de los sectores social y productivo.