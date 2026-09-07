Ocelotes debuta con doble triunfo en casa

Cobijados por una gran afición que se dio cita en la renovada Arena Universitaria, los Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tuvieron un debut triunfal en casa al llevarse la serie ante los Pelícanos de Los Cabos, con victorias de 74-61 y 93-70, respectivamente.

Con la presencia del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, quien acompañó al equipo durante ambos encuentros junto con la titular de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu), Mónica Guillén Sánchez, la jornada se convirtió en una auténtica fiesta deportiva para la comunidad universitaria.

Previo al arranque del primer compromiso, Chacón Rojas agradeció a las autoridades estatales, empresarios y demás sectores que han respaldado el proyecto deportivo, así como a la comunidad universitaria que acudió a la Arena Universitaria para alentar a la quinteta felina.

Encuentros

En el primer partido de la serie, los Ocelotes protagonizaron un duelo intenso y cerrado durante los primeros tres periodos, sin embargo, en la recta final del encuentro, la quinteta unachense aprovechó las oportunidades generadas para marcar diferencia y construir una ventaja de doble dígito que ya no dejaría escapar, hasta imponerse 74-61.

Para el segundo encuentro, los Ocelotes tuvieron un arranque contundente y tomaron el control del marcador durante el primer periodo, los visitantes reaccionaron en el segundo capítulo y lograron recortar distancias e incluso tomar ventaja momentánea.

La reacción de los Pelícanos, sin embargo, no duró mucho, para el tercer periodo, los universitarios retomaron el control de las acciones y recuperaron la ventaja, mientras que en el último cuarto ampliaron la diferencia hasta llegar a los 20 puntos para sellar el triunfo por 93-70.

Con esta serie, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas marca el regreso del básquetbol profesional a Chiapas después de varios años de ausencia, en una jornada que combinó espectáculo deportivo, respaldo institucional y el entusiasmo de una afición que se hizo presente en las tribunas para apoyar al equipo universitario.