OCEZ dice que confía en actual gobierno

Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata–Región Carranza (OCEZ-RC) confían en que con el gobierno actual puedan encontrar respuesta a sus demandas, por lo que solicita un diálogo para ser escuchados.

Ricardo Magdaleno, vocero del grupo, dio a conocer en un comunicado en conferencia de prensa realizada en la plaza Catedral de San Cristóbal de Las Casas que, pese a haber sostenido diversas mesas de atención desde el inicio del actual gobierno estatal, no han obtenido soluciones concretas en temas agrarios, sociales, productivos, de justicia, salud, educación y vivienda. Que la Secretaría del gobierno anterior no buscó solución del tema.

Los encuentros se realizaron a través de la Subsecretaría de Gobierno pasado, que ninguno de los acuerdos ha tenido carácter resolutivo.

Sin respuesta

Asimismo, indicaron que desde el 11 de diciembre de 2025 solicitaron audiencia con la Secretaría de Gobierno sin recibir respuesta, por lo que reiteraron públicamente su petición de diálogo con la secretaria Dulce María Rodríguez Ovando, “confiamos y tenemos la esperanza de que sí nos van a atender y nos van a apoyar, los terrenos ya están pagados solo queremos la escrituración”.

Solicitan, dijo, la escrituración de 254 hectáreas para beneficiar a comunidades de Santa Rufina, Las Perlas y La Libertad, en Berriozábal; la compra de dos hectáreas para colonos con más de 40 años en posesión de la tierra; así como la adquisición de siete hectáreas para el grupo 2 de Marzo, en Tuxtla Gutiérrez y 10 hectáreas para el grupo 3 de Mayo, en Laguna Verde”, señalaron. También reiteraron su exigencia de presentación con vida de dos de sus compañeros desaparecidos.

La OCEZ-RC exigió una solución inmediata a sus demandas y advirtieron que de no existir respuesta favorable intensificarán sus acciones de protesta, haciendo un llamado a organizaciones independientes a mantenerse atentas ante cualquier situación que afecte a su movimiento.