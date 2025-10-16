Ocho de cada 10 migrantes trabajan en la informalidad

Organismos empresariales en la frontera sur refieren que un gran número de personas originarias de Guatemala, que trabajan en el territorio mexicano, no han regularizado su estancia en el país; esto a pesar de los derechos que estos les otorgan y que les permitiría tener acceso a otro tipo de trabajos formales.

El secretario del sector agro de la Cámara Nacional de Industria de la Transformación (Canacintra), Tapachula, Nicolás Castañeda Javier, dio a conocer que los guatemaltecos que llegan a los municipios fronterizos logran emplearse en distintos trabajos como del hogar, venta ambulante, construcción y ranchos agrícolas.

Buscan regularizarse

Sin embargo, a diferencia de cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades, estos muestran mayor interés por regularizarse y se emplean de manera informal en diversos giros.

Castañeda Javier señaló que dos de cada diez migrantes se emplean en ranchos bananeros y fincas cafetaleras, en donde se les brinda seguridad social y sueldos remunerados por jornadas de aproximadamente ocho horas diarias.

“La mayoría de los guatemaltecos que ingresan a esta zona se emplean de manera informal, en donde no cuentan con ningún beneficio, más que el salario, ya que su situación migratoria es irregular en el país”, abundó.