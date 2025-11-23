Ocho de cada 10 universitarios consume alcohol

Un estudio de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) revela que el 80 % de los jóvenes universitarios de Tuxtla Gutiérrez ha consumido alcohol; la edad promedio en la que iniciaron a ingerir bebidas, según la investigación, marca los 16 años.

El trabajo de Mitchell Chol Coronado destaca que, aunque la mayoría bebe de forma moderada, los contextos sociales como fiestas y reuniones con amigos son el detonante principal de este consumo que inicia desde la adolescencia.

Muestreo

El estudio titulado “Descripción del contexto social para el consumo de alcohol en jóvenes del estado de Chiapas”, se basó en una muestra de 332 estudiantes de universidades públicas y privadas de la capital chiapaneca.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra que el 65 % de los encuestados ha consumido al menos una copa completa de alcohol en el último año.

Moderado consumo

Sin embargo, el patrón de consumo predominante es moderado, la mayoría bebe “una vez al mes” y en cantidades que no superan las cinco copas por ocasión. La edad promedio de inicio en el consumo se sitúa en los 16.9 años, con un pico notable a los 18, lo que sugiere que la mayoría de edad legal y cultural influye en este comportamiento.

Los escenarios donde más se consume alcohol son las “fiestas de cumpleaños u otros festejos” (115 menciones), seguidas de “casas de amigos o amigas en reuniones de fin de semana” y “bares o antros de la ciudad” (96 menciones cada uno).

En contraste, espacios como cantinas cercanas a las colonias o el consumo en la calle fueron los menos frecuentes.

El estudio también destaca que los jóvenes están dispuestos a pagar en promedio 50 pesos por un vaso de alcohol y 300 pesos por una botella, lo que refleja un consumo accesible y asociado a su capacidad económica.

Mitchell Chol Coronado, autor de la tesis, concluye que, si bien el consumo es moderado, es necesario continuar con estudios cualitativos que exploren las prácticas y significados detrás de esta conducta, así como reforzar programas de prevención en el ámbito universitario.