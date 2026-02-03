Ocho municipios de la entidad registran sequía

De acuerdo con la información más actualizada del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), más de dos mil municipios en el país se encuentran libres de cualquier condición de sequía.

Se informó que esto se debe a que la temporada de lluvias estuvo muy activa, y varios fenómenos hidrometeorológicos contribuyeron a disminuir dicha condición. La sequía del año pasado abarcaba 49 % del territorio nacional.

El Monitor de Sequía en México detalló que hasta el corte del 15 de enero solo un 7.4 % del país tienen entre sequía moderada y excepcional.

“La última vez que se registró un porcentaje cercano al actual (7.4 %) fue en enero de 2020, cuando el 7.2 % del país tuvo sequía de moderada a excepcional”, remarcó la autoridad.

Local

El propio Monitor de Sequía en México, detalló que en el caso de Chiapas solo son ocho los municipios que registran sequía moderada y seis más están anormalmente seco.

Además, se detalló que el 87.2 por ciento del territorio está sin afectación, 8.2 se ubicó como anormalmente seco y 4.6 % reporta sequía moderada.

Al finalizar la temporada de lluvias 2025, se informó que el almacenamiento nacional de agua fue del 72 %; el porcentaje fue mayor al registrado en 2024 que fue del 64 %.

“La recuperación de áreas con sequía en la segunda mitad de 2025, marcó el término del periodo de sequía continuo que afectó a México desde finales de 2023. En el periodo de 2023 a 2025, el máximo porcentaje de áreas con sequía se observó al 31 de mayo de 2024, con 76 % del territorio mexicano con sequía de moderada a excepcional”, se indicó.

Incluso se detalló que hasta noviembre del año pasado, después de que terminaron las precipitaciones,

apenas el 10.6 % del territorio nacional fue afectando por sequía de moderada a excepcional. Eso se tradujo en que mil 940 municipios, en 13 entidades federativas, estuvieran libres de sequía.

“Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, las lluvias no cesaron y continuaron registrándose en varias regiones del país, generadas por el ingreso de frentes fríos, humedad transportada por las corrientes en chorro polar y subtropical y tres tormentas invernales”, se remarcó.