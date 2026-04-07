Ocho nuevos bachilleratos serán construidos

Se prevé que en este año se lleve a cabo la construcción de ocho bachilleratos, a fin de que la comunidad estudiantil no se quede sin la oportunidad de prepararse en el nivel media superior, enfatizó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Una de las aspiraciones, relató, se vinculan con crear más espacios para que ningún estudiante sea rechazado y esos proyectos se harán cerca de la casas de las juventudes.

En la charla “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, informó que la edificación de esos espacios implicará una inversión millonaria.

Delgado expresó que el Gobierno Federal, que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha autorizado recursos para Chiapas a través de múltiples becas.

Comentó que se podría llegar a beneficiar hasta un millón de estudiantes en Chiapas, a través de los programas “Rita Cetina Gutiérrez”, “Benito Juárez” y otros programas.

El secretario de Educación Pública dijo que los programas para la comunidad estudiantil han implicado una inversión de alrededor de ocho mil 500 millones de pesos.

Nuevos proyectos

Una de las políticas públicas que también se pondrá en marcha, es que se construirán alrededor de 20 telebachillerato comunitarios, también con la intención de que haya más espacios para los alumnos y alumnas.

Adicional a ello, hay un nuevo sistema en las preparatorias llamados “Margarita Maza” (en honor a una mujer que marcó al país) y de eso se harán ocho bachilleratos con una inversión de 500 millones de pesos.

En el caso de Chiapas, dijo el secretario de Educación, el gobernador ha sido un aliado de la comunidad estudiantil y pone el interés de niñas, niños y adolescentes por delante.