Octubre, el mes más sísmico del 2025

La actividad sísmica en Chiapas presentó un marcado aumento durante el 2025, a lo largo de los 12 meses del año se registraron cerca de 7 mil movimientos telúricos, en contraste con los aproximadamente 4 mil contabilizados en el 2024.

Esto representa un incremento del 75 por ciento en la sismicidad estatal, según datos proporcionados por el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Motivos

De acuerdo con Abit Mendoza Ponce, colaboradora del centro, una de las razones principales detrás de este notable aumento fue la actividad del volcán Chichonal, ya que a partir de agosto empezó a registrar un incremento en sismos.

Esta reactivación, dijo, obligó a reforzar la red de monitoreo, colocando tres nuevas estaciones sísmicas en la zona, un factor clave que también contribuyó a captar un mayor número de eventos. “Si tienes más sensores, vas a registrar más sismos”, puntualizó Mendoza Ponce.

Registros

Contrario a la creencia popular que asocia a septiembre con una mayor actividad telúrica, el mes más sísmico del año fue octubre, con un total de mil 563 movimientos registrados. Septiembre, aunque también presentó alta actividad, con alrededor de 1,430 sismos, no superó la cifra del mes siguiente.

“Para suerte de los sismólogos, septiembre no fue el mes que más tembló en el año pasado aquí en Chiapas”, señaló la investigadora.

Factores

La sismicidad en el estado tiene dos factores determinantes, por un lado, la actividad volcánica, como la mostrada por el Chichón, que presentó días con picos de hasta 110 sismos en un día en noviembre.

Por otro lado, persiste la constante actividad tectónica en la costa de Chiapas, generada por el choque de placas, la cual continúa produciendo una cantidad considerable de eventos.