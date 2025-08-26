Ocupación hotelera fue moderada en San Cristóbal de Las Casas

La temporada vacacional de verano cerró con números moderados para el sector hotelero de San Cristóbal de Las Casas, informó Verónica Alcántara, presidenta de la Asociación de Hoteles de la ciudad. En entrevista, la representante gremial detalló que los niveles de ocupación durante la semana se ubicaron en un 35 % en promedio, con una recuperación los fines de semana que permitió alcanzar un 60 % de ocupación los días viernes y sábado.

Cotejo

Estos datos, afirmó, son consistentes con los reportes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Secretaría de Turismo.

Alcántara explicó que el turismo que visitó el pueblo mágico fue predominantemente regional y nacional, con una presencia mínima de visitantes internacionales. Un fenómeno que llamó la atención, dijo, fue el de los turistas que recorren la ciudad durante el día, pero que no se hospedan en ella.

“Realmente se ve movimiento de turistas que vienen, están toda la mañana en nuestro destino y se regresan a sus pueblos de origen como Tuxtla, Comitán u Ocosingo. Por ello, la ocupación ha sido relativamente baja”, señaló.

Impacto económico

Respecto al impacto económico, la hotelera confirmó una tendencia señalada por otros sectores: los visitantes están gastando menos. “El turismo que nos visitó gasta menos, casi no consume en establecimientos locales formales y el recurso que se ha manejado ha sido menor”, indicó.