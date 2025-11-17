Ocupación hotelera por arriba del 42 %

El sector hotelero en Chiapas se mantiene trabajando para seguir aumentado las cifras que tienen en la actualidad, que están por arriba del 42 % en la ocupación, por lo que se esperan más giras de promoción y mejores políticas públicas para beneficiar al este sector.

Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, comentó la seguridad que ahora se tiene a nivel local puede ayudar para mejorar la ocupación en varios puntos de la entidad.

Corren la voz

Comentó que se analizará si a finales del mes de noviembre se puede hacer otra gira de promoción, a fin de llevar las buenas noticias a otros espacios sobre las condiciones que ahora tiene la entidad.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, explicó que cada fin de año se traduce en una buena época, debido a que mucha familias, viajeros o turistas se dan cita en la ciudad.

Se espera que en 2026 se pongan en marcha más políticas públicas que favorezcan al turismo. Un año que pueda considerarse como bueno, enfatizó, es que se pueda alcanzar una ocupación hotelera de un 50 %.

A esto se le suman congreso, convenciones y el arribo de diversos turistas, con eso se puede tener mejores números en lo que respecta a las rentas de los cuartos.

A corto plazo

Las proyecciones que se tienen como sector, dijo, es que para 2027 puedan alcanzar un 50 % en la ocupación, esto a través de las estrategias que se esperan poner en marcha el año que viene y el siguiente se puedan obtener los resultados.