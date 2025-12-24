Ocupación hotelera va en aumento en Puerto Arista

Las reservaciones hoteleras van en aumento en fin de año, afirmaron propietarios de hoteles encabezados por Rogelio Gonzalez Martínez quienes expresaron que en estas vacaciones habrá buena afluencia porque ya lo están notando.

Los hoteleros dijeron que ya tienen un buen número de reservaciones para estas vacaciones de fin de año, por lo que esperan que en esta ocasión tengan buenas ganancias porque recordaron que en años anteriores les fue muy mal, sobre todo cuando surgió la pandemia del coronavirus.

De está manera, los empresarios hoteleros dijeron que en Puerto Arista existen al menos cuarenta hoteles grandes, a parte los llamados hoteles de paso y hasta estos, se espera que estén solicitados por los turistas que vendrán de diferentes partes del estado de Chiapas, de la república mexicana, además del extranjero como Estados Unidos principalmente, incluyendo Canadá e Italia, entre otros países.