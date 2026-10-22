Ocupan actividades agropecuarias 76 % del uso de agua

Las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas concentran el 76 % del uso del agua en México, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); esto pone al sector ante una responsabilidad decisiva para mejorar su aprovechamiento, cambiando algunas prácticas.

El Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) señala que las actividades agrícolas concentran la mayor parte del uso del liquido vital, mientras la degradación de los suelos y las sequías comprometen la capacidad productiva de las regiones.

Ante una demanda creciente de alimentos y una disponibilidad hídrica cada vez más incierta, el país enfrenta el desafío de aprovechar mejor los recursos naturales y fortalecer la resiliencia de sus sistemas agrícolas mediante inversiones, conocimiento científico e innovación.

Importancia

Daniela Vega Lira, coordinadora de Asesores del Cimmyt, destacó la importancia de conectar la investigación científica con las necesidades de las comunidades agrícolas para enfrentar los desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, la productividad y la adaptación climática.

“Desde Cimmyt queremos que la ciencia y la experiencia de los agricultores se traduzcan en decisiones útiles para cada parcela, que permitan aprovechar mejor el agua, mantener la productividad y fortalecer la resiliencia de las comunidades”.

Una estrategia del gobierno federal es el Programa Nacional de Tecnificación del Riego, que contempla intervenir más de 200 mil hectáreas en 18 distritos estratégicos, con una inversión prevista de 63 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.

La Conagua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible (Cespedes), Cimmyt y el sector agroalimentario, iniciaron las Jornadas de Agricultura Regenerativa como herramienta para la gestión sostenible del agua en México.