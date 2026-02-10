Ofertan préstamos para derechohabientes

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Chiapas se sumó a la promoción de acciones en beneficio del bienestar financiero, mediante préstamos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas.

De esta manera el Issste tiene abierta la asignación del Programa Anual de Préstamos Personales 2026.

Este programa lleva 20 mil 985 créditos otorgados, para todos aquellos que cumplieron los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de la siguiente manera: siete mil 705 préstamos ordinarios; mil 42 préstamos exclusivos para pensionados; ocho mil 710 préstamos especiales; y tres mil 528 préstamos conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña "Económicas" y darle clic a la opción "Registro para asignación".

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el Issste son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que los procedimientos son de manera personal.