Ofertan programas de posgrado pertenecientes al SNP

La Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), consolida su compromiso con la formación de recursos humanos altamente especializados mediante una oferta de programas de posgrado orientados a la generación de conocimiento, la investigación aplicada y la atención de problemáticas prioritarias para el desarrollo social y sustentable de la entidad.

Al respecto, la rectora de esta casa de estudios, Fanny López Jiménez, destacó que actualmente la universidad cuenta con 18 programas de posgrado que representan una oportunidad para que las y los profesionistas fortalezcan sus competencias académicas, científicas y de investigación, al tiempo que desarrollan propuestas innovadoras para responder a los desafíos actuales en distintos ámbitos del conocimiento.

Calidad académica

López Jiménez subrayó que 11 de estos programas forman parte del Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), al cumplir con altos estándares de calidad académica y de investigación, lo que refleja el compromiso institucional con la excelencia educativa.

Por su parte, la directora de Investigación y Posgrado de la Autónoma Unicach, Dulce Karol Ramírez López, informó que actualmente se encuentran abiertas siete convocatorias de admisión para diversos programas de maestría y doctorado, en las áreas de las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales, por lo que invitó a las personas interesadas a consultar la oferta educativa y los requisitos de ingreso en www.unicach.mx, o en las redes sociales oficiales de esta casa de estudios.

Convocatorias vigentes

Las convocatorias vigentes corresponden al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas y la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, ambos programas impartidos por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) en San Cristóbal de Las Casas; Maestría en Ciencias Agroforestales, de la Facultad de Ingeniería, sede Villacorzo; Maestría en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales, del Instituto de Ciencias Biológicas, en Tuxtla Gutiérrez.

Así también, la Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático; la Maestría en Historia, programa conjunto entre la Unicach y la Unach; y la Maestría en Nutrición y Alimentación Sustentable, de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, todas ellas en Tuxtla Gutiérrez.