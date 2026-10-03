Ofertarán 300 vacantes para grupos vulnerables

Un total de 300 vacantes serán ofertadas por 50 empresas que participarán en la Feria Nacional del Empleo para grupos vulnerables 2026, la cual es organizada por la Secretaría de Economía y del Trabajo del estado a través de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo.

El evento se realizará el próximo siete de octubre, de ocho de la mañana a dos de la tarde, en el Centro de Convenciones Chiapas, ubicado a un lado del Hotel Hilton, al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Durante la presentación, Brenda Hernández, asesora de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo, señaló que el objetivo de la feria es promover acciones para generar espacios de empleo dirigidos a grupos vulnerables y a personas con algún tipo de discapacidad.

Objetivo

La asesora destacó que estas acciones buscan dejar huella desde el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Economía y del Trabajo en Chiapas, así como establecer un precedente a nivel nacional sobre la importancia que se otorga al apoyo y respaldo de las personas que pertenecen a grupos vulnerables.

Recordó que actualmente el Congreso del Estado cuenta con la representación de la diputada local, Luz María Castillo Moreno, y confió en que en las próximas contiendas habrá también una representación de una persona con discapacidad.

Por su parte, Fernando Camacho Morales, director de vinculación e información ocupacional de la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo, precisó que la feria también está enfocada en apoyar a jóvenes, mujeres madres de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en contexto de movilidad, aunque también podrá acudir la población en general.

Ambos funcionarios invitaron a difundir el evento y agradecieron a las empresas que se han sumado a esta convocatoria para ayudar a las personas en contexto de vulnerabilidad a encontrar un empleo.