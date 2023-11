Ante la ausencia de personal de la Profeco, así como el desconocimiento de la respectiva vigilancia, los tapachultecos han expresado desconfianza en algunos establecimientos en relación al programa del Buen Fin, el cual se celebrará a partir de hoy 17 al 20 de noviembre.

La población presume que se trata de simulación y publicidad engañosa por parte de los comercios y, en otros casos, que solo unos cuantos productos se venden físicamente porque, argumentan, se terminan pronto; aunque muchos sí aprovechan para comprar, principalmente en las tiendas nacionales y transnacionales.

En un recorrido por tiendas departamentales y comercios locales para una serie de entrevistas a los tapachultecos, estos consideraron que desanima comprar por las simulaciones en los descuentos y promociones.

Testimonios

José Pérez afirmó que desconfía porque las promociones y descuentos que ofertan los comercios son un engaño, ya que días antes de que inicie el programa elevan los precios de los productos, para luego simular rebajas.

“El descuento que ofertan los comercios sobre los productos no es real, porque lamentablemente los empresarios le suben el precio de los mismos días antes de que inicie el Buen Fin; en mi caso, prefiero no realizar compras y no caer en estos engaños”, sostuvo.

Publicidad engañosa

Rebeca Bautista, otra ciudadana, indicó que todo se trata de publicidad engañosa, ya que no hay ningún beneficio económico para las personas de comprar en estas fechas, porque en días previos los comercios suben los precios a los productos.

Caso

Señaló que hace un mes acudió a una tienda a cotizar el precio de una televisión de 32 pulgadas, la cual tenía con costo de cuatro mil 500 pesos, y ahora con la publicidad del Buen Fin, el mismo producto está más caro, y con el descuento del 15 por ciento, llega al mismo costo que había corroborado con anterioridad.

“Es un engaño lo de los descuentos, porque los comercios le suben el precio, y lamentablemente no hay presencia de la Profeco para denunciar la simulación de descuentos y ofertas”, acotó.