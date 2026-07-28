Oficialía del Registro Civil con nueva sede

La oficialía del Registro Civil número 3 de Tapachula fue reubicada de su antigua sede en la parte baja del edificio de gobierno del estado denominada “Palacio de Los Zopilotes”, ubicada en la avenida Central poniente y 14a. avenida Sur; esto luego de afectaciones por el sismo de 7.4 grados ocurrido el pasado 17 de julio. La nueva dirección se ubica en la 4a. avenida Sur entre 2a. y 4a. Poniente.

En entrevista, el titular de la oficialía de Registro Civil, profesor Erickson Camacho, señaló que las nuevas oficinas se encuentran en un punto céntrico de Tapachula y atienden con toda normalidad al público que requiere de los servicios; la apertura se realizó este lunes por la mañana.

Sobre la situación del cambio, dijo que esto se realizó de manera preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que allí labora, esto luego de que el fuerte sismo provocara algunos daños al inmueble y que fuera clausurado por las autoridades de Protección Civil.

El funcionario estatal señaló que el horario de atención es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde; en ese lugar se brinda la asesoría y la atención a la población sobre los trámites que se realizan en la oficialía.

La atención es normal; sin embargo, aún se están terminando algunos detalles para que estén completamente rehabilitadas y los usuarios tengan el confort y la seguridad.

La ciudadanía que tenga que realizar algún trámite como actas de nacimiento, de matrimonio y demás servicios que ofrece la dependencia, a que acuda en los horarios establecidos.