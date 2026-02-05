Oficializa Unicach sede en Berriozábal

Tras meses de gestiones, finalmente se hizo oficial la llegada de la sede de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), misma que comenzará este año la construcción de sus instalaciones en el municipio de Berriozábal con una inversión inicial de 10 millones de pesos aportados por el ayuntamiento y un terreno de tres hectáreas destinado al proyecto.

La rectora Juana de Dios López Jiménez y el alcalde Jorge Acero Gómez anunciaron que la unidad académica comenzará operaciones con la licenciatura en Odontología, tal y como se había proyectado en reuniones previas.

Programa

Iniciar con el programa de Odontología, señaló, es fundamental para contribuir tanto a la salud como a la educación en la región.

Asimismo, la rectora reconoció el respaldo y apoyo del actual gobierno a cargo de Eduardo Ramírez Aguilar para elevar el nivel educativo en la entidad.

Explicó que la decisión de establecer la sede se tomó tras un análisis del crecimiento poblacional, el potencial de desarrollo y las necesidades específicas del municipio. Con esta llegada, Berriozábal suma su segunda universidad pública en el pueblo en menos de un año.

Logro histórico

Por su parte, el presidente municipal Jorge Acero Gómez agradeció a la Unicach por concretar el proyecto al que calificó como un “logro histórico”.

Afirmó que la presencia de la universidad actuará como un detonante y motor de desarrollo para Berriozábal, no solo al preparar mejor a la ciudadanía local, sino también al atraer estudiantes de otras partes del estado.