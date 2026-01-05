Ofician misa en memoria de desaparecidos

La primer misa dominical del año oficiada al medio día en la catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, fue ofrecida a las personas desaparecidas del estado, al mismo tiempo, Gilberto Hernández, sacerdote que realizó la celebración, pidió por la paz de las familias que atraviesan por una situación complicada.

Durante la celebración eucarística estuvieron presentes familiares de personas que aún no han sido localizadas, algunas acudieron con fotografías y fichas de búsqueda, algunas previamente fueron colocadas a las afueras de la catedral.

Exigen justicia

“Sigamos buscando la justicia y paz, que esta situación no se repita, que nunca más haya un desaparecido en nuestra comunidad, que su búsqueda ofrecida a Dios, tenga frutos” fueron alguna de las palabras del sacerdote durante la homilía.

A partir de este año, el día 4 de cada mes se ofrecerá una misa en honor a las familias y personas desaparecidas, esta acción fue promovida por el sacerdote Gilberto Hernández como apoyo a quienes continúan en búsqueda de sus desaparecidos.

Joselyn Chavarría, integrante del grupo de madres e hijas buscadoras de Chiapas, agradeció el apoyo y acompañamiento de la Iglesia Católica hacia el grupo, un acto de fe que abona a su lucha constante.

Ceremonia

La joven, hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido el 8 de mayo de 2023 en Tuxtla Gutiérrez, reveló que durante la misa se pasó lista aproximada de doce nombres, entre los que se incluyó a una persona que ya fue localizada.

Confirmó que a la ceremonia acudieron diez familias y durante la jornada se sumaron tres más, una señal de cómo la red de apoyo crece.

Respecto a las acciones del colectivo, Chavarría señaló que la misa fue la primera actividad del año, pero no la única.

Próximamente, varias integrantes realizarán brigadas de búsqueda en Cancún y Tijuana, así como en Tapachula y se retomarán búsquedas de campo en la entidad.