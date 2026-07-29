Oficina Móvil del SAT está en Yajalón y Tapachula

La Oficina Móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará presente en los municipios de Yajalón y Tapachula hasta el 31 de julio; se trata de una estrategia de la autoridad fiscal para permitir que las y los contribuyentes realicen trámites y resuelvan dudas directamente.

Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, dio a conocer que cerrarán julio con el despliegue del programa Oficina Móvil en diversos estados de la República, a fin de continuar con el acercamiento de trámites a las comunidades alejadas.

El objetivo central es fomentar la formalidad para fortalecer las actividades económicas locales, que en comunidades apartadas es complicado por la distancia que deben recorrer las personas con obligaciones fiscales.

Indicó que en Chiapas, del 27 al 31 de julio, la Oficina Móvil del SAT llegará al municipio de Yajalón, donde estará ubicada en Calle Central Norte S/N, esquina con avenida Central, colonia Centro.

Tapachula

El módulo de atención también estará, en las mismas fechas, en el Centro Multiservicios (CMS) de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que se encuentra en libramiento Sur Poniente s/n, colonia Los Naranjos, municipio de Tapachula.

Es importante que las personas sepan que sin previa cita pueden solicitar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación y renovación de e.firma, emisión de Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación fiscal en general, en un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes a jueves, y de 09:00 a 15:00 horas el viernes.