Oficinas móviles cierran este viernes

A dos días de que concluya la jornada semanal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene su despliegue de Oficina Móvil en 11 estados de la República, entre ellos Chiapas, donde el módulo itinerante atiende en el municipio de Mapastepec.

Este despliegue tiene la intención de llevar a cabo trámites y servicios a comunidades alejadas en distintas partes del país, se prevé atender a dos mil 500 personas en los 13 municipios coberturados, donde además se estima realizar cinco mil 500 trámites.

Las unidades móviles ofrecen, sin previa cita, inscripción al RFC, generación y renovación de e.firma, emisión de Constancia de Situación Fiscal (CSF), así como orientación a los contribuyentes.

En el caso de la atención en Mapastepec, se lleva a cabo en calle Central Oriente núm. 1, colonia Centro, hasta el viernes 18 de septiembre. El horario de servicio es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde

Además de Chiapas, el despliegue contempla atención en Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Sonora.

En algunos casos, como Michoacán y Sonora, los módulos operan con horario diferido, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, como parte de las Ferias del Bienestar y otros programas de atención en comunidades alejadas.

El despliegue de los módulos de atención es posible ante la colaboración entre el SAT y los gobiernos estatales y municipales, lo que permite impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, además de promover la nueva cultura contributiva.