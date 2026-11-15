Oficios en riesgo de desaparecer

Los lustradores de calzado, talabarteros, zapateros y sastres son oficios “tradicionales” que poco a poco pierden presencia ante la modernización y los nuevos hábitos de consumo.

Detrás de ellos existe una historia de esfuerzo, experiencia y herencia familiar, que aún subsiste en la capital chiapaneca, donde miles de ciudadanos recorren diariamente esas calles de la ciudad.

Zapatería artesanal

Don Víctor, con más de 30 años de experiencia, se dedica a la fabricación y reparación de calzado.

Durante este tiempo ha aprendido a trabajar los materiales y elaborar zapatos desde cero, además de arreglar aquellos que todavía pueden tener una segunda oportunidad; su labor requiere paciencia, precisión y experiencia, pues cada pieza pasa por un proceso artesanal en el que las manos del trabajador son fundamentales.

El arte de la sastrería

Con 55 años de trayectoria, el señor Rafael Sánchez es un ejemplo de perseverancia y dedicación a la sastrería, un oficio que requiere conocimiento y creatividad.

Herencia de familia

Don Víctor Cruz Reyes lleva 26 años dedicado a la talabartería, oficio que heredó de su padre, Cruz Ramírez, y que aprendió desde la primaria.

Para el señor Reyes, continuar con este trabajo significa mantener viva una herencia familiar y preservar los conocimientos que recibió de su padre de la realización de cosas con cuero de res desde guarachas, maletas, estuches de navajas y entre otros artículos.

Lustrador de calzado

Otra de las labores que poco a poco pierde presencia es el de lustradores de calzado. Durante años, estos trabajadores han ofrecido sus servicios en parques, calles y espacios públicos , dedicándose a limpiar, pulir y dar brillo a los zapatos.

Más allá de representar una fuente de empleo, estas ocupaciones conservan parte de la historia e identidad.