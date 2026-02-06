Ofrece Cecytech carrera técnica en ramo hotelero

Ante la relevancia del sector turístico para el desarrollo económico del país y del estado, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) ofrece la carrera técnica en bachillerato de Servicios de Hotelería, con el propósito de que las y los estudiantes desarrollen competencias acordes a las necesidades actuales del ramo hotelero.

El director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que este subsistema educativo brinda a la juventud la oportunidad de cursar el bachillerato junto con una carrera técnica, lo que les permite continuar sus estudios a Nivel Superior o incorporarse de manera directa al mercado laboral, bajo la visión institucional de humanismo que transforma.

Plan de estudios

De acuerdo con el plan de estudios, quienes egresan de la especialidad en Servicios de Hotelería adquieren habilidades para la atención al huésped en el área de división de cuartos, la preparación y el servicio de alimentos y bebidas, así como el apoyo en la organización de eventos especiales de carácter empresarial, social y cultural.

El Colegio oferta esta carrera técnica en los planteles 19 Palenque, 20 San Cristóbal de Las Casas, 33 Frontera Corozal y 39 Agua Azul Tumbalá, ampliando las oportunidades de formación técnica en regiones estratégicas del estado.

Finalmente, se informó que las y los jóvenes interesados en integrarse a esta institución pueden acudir al plantel más cercano a su domicilio o consultar la página oficial www.cecytech.edu.mx donde encontrarán información sobre la oferta educativa y los procesos de ingreso.