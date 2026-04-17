Ofrece Conagua 20 mdp para municipios

Unos 88 municipios de Chiapas pueden presentar propuestas para acceder a los proyectos gratuitos de agua potable y drenaje, con un fondo de 20 millones de pesos (mdp), del monto total asignado para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el sureste, que supera los 67 millones de pesos.

En este contexto y en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, el Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua informó que, para el ejercicio fiscal 2026 Chiapas se coloca como la tercera entidad con mayor presupuesto a nivel nacional en materia de infraestructura social, gracias al incremento del 48 por ciento en los recursos del Ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), lo que representa una asignación superior a los 67 mdp.

De este monto, el 30 por ciento deberá destinarse a acciones de agua potable, alcantarillado y drenaje, es decir, alrededor de 20 mdp, de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional Hídrico impulsado por el Gobierno de México.

88 municipios beneficiados

La Conagua coordina la elaboración de Planes Integrales Municipales de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el propósito de que los municipios puedan acceder a estos recursos en contraparte con la comisión del agua. En este proceso, 88 municipios de Chiapas podrán beneficiarse de este esquema de administración de recursos, en tanto el resto deberá concluir trámites pendientes.

Entre las principales obras demandadas en la entidad destacan la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable, redes de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de captación de agua de lluvia, instalación de baños con biodigestor y perforación de pozos.

El objetivo de estas acciones es priorizar la inversión en infraestructura hídrica en comunidades con mayor rezago y vulnerabilidad, a fin de garantizar el acceso equitativo al vital líquido.