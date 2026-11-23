Existen 111 soluciones del Partido Acción Nacional (PAN) para abordar el proceso electoral 2027 divididas en tres líneas: la patria, la familia y la libertad.

En ese sentido, la diputada local de esta alineación política, Jovannie Ibarra, expresó que, encima del debate electoral se busca mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y particularmente de los chiapanecos.

Además, destacó las iniciativas propuestas por el PAN para que las nuevas generaciones sean más conscientes y responsables.

Recordó que la dirigencia nacional del partido presentó el proyecto “Soluciones para México”, el cual consta de 111 propuestas denominadas soluciones, en lugar de propuestas de campaña, donde se observan ejes que abordan áreas como: seguridad, economía, salud, educación, energía y el medio ambiente.

Por ejemplo, en salud proponen el acceso universal y gratuito a médicos y medicinas, el surtimiento completo de recetas en máximo 72 horas, la atención gratuita a mayores de 55 años y un sistema nacional integrado con expediente único, plazas y bonos para el personal médico.

En cuanto al medio ambiente planean la integración de paneles solares en hogares y escuelas, un plan nacional de seguridad hídrica, captación de agua pluvial y saneamiento de ríos; deducciones fiscales a la industria verde y una meta del 50 % de energías limpias para el futuro.

El proyecto busca blindar constitucionalmente al INE, limitar el hiperpresidencialismo mediante prácticas parlamentarias y crear un presupuesto participativo nacional. Asimismo, quieren mantener y ampliar los programas sociales, crear comedores comunitarios, impulsar horarios laborales flexibles y equilibrar licencias de maternidad y paternidad.

El modelo incluye el regreso de las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, deducibilidad de colegiaturas y eliminación de impuestos a materiales educativos.

Plantean proponer cadena perpetua a narcopolíticos y extorsionadores, una megaprisión de máxima seguridad, recuperación de 200 colonias prioritarias, iluminación nocturna, seguridad social para policías y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de tareas civiles.