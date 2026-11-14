Ofrece Poder Judicial el acceso a sentencias

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, explicó que la casa de la justicia está priorizando trasparentar las sentencias y ofrecer información pública de los criterios mediante los cuales las autoridades juzgadoras toman su determinaciones, esto con apego a la Ley y respeto a Derechos Humanos (DD. HH.).

Propuesta

Por ello presentó el Observatorio de Sentencias, una herramienta que permite a la ciudadanía consultar resoluciones judiciales y conocer los criterios aplicados con el propósito de acercar la impartición de justicia a la ciudadanía y fortalecer la transparencia de la función jurisdiccional.

Dijo que desde el 14 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial de Chiapas, el Acuerdo General por el que se crea el Observatorio de Sentencias del Tribunal Superior de Justicia.

“Es un mecanismo transparente, se puede accesar por Internet o solicitar información en nuestras instalaciones, para que la gente, organismos ciudadanos y cualquier persona tenga claridad sobre los criterios que se toman al emitir sentencias”.

Herramienta

Afirmó que esta situación es una prioridad para el PJE de Chiapas, pues permite consultar resoluciones judiciales y conocer los criterios aplicados en la protección de los DD. HH.

Dijo que el Observatorio de Sentencias del Tribunal Superior de Justicia está disponible para organizaciones civiles, colectivos, instituciones académicas, así como barras y colegios de profesionales del Derecho, desde el portal oficial www.poderjudicialchiapas.gob.mx.

Esta iniciativa es un avance en el uso de las tecnologías de información; responde a una justicia humanista, con la que se puede conocer cómo se aplican los criterios jurídicos para garantizar los derechos humanos, fortaleciendo la confianza en las y los juzgadores.