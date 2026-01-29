Ofrecen 15 % de descuento en el refrendo vehicular

Una de las obligaciones para este año para las personas que tienen vehículos es el pago del refrendo, y la Secretaría de Finanzas lanzó el llamado a la población para cumplir con esta obligación, ofreciendo descuento de un 15 % para quienes cumplan en este mes de enero.

Cubrir este pendiente económico, donde algunos vehículos deben pagar mil 62 pesos (aunque la cantidad puede variar), se puede hacer en línea (con tarjetas de crédito o débito), con una orden de pago para ir a una sucursal bancaria o de manera presencial en los centros de recaudación.

Para quienes deseen ingresar a la página, el sitio es www.finanzaschiapas.gob.mx. Una vez dentro, se tienen que ir a la pestaña que trae el nombre de refrendo vehicular.

Pasa a paso

Posteriormente aparece una pantalla en la que tienes que llenar algunos campos obligatorios, como los últimos 5 dígitos de la serie del vehículo, modelo, RFC y la placa. Debes darle donde dice liquidación 2026.

Después aparecerá la forma en que deseas pagar, con tarjeta de débito, crédito o en ventanilla bancaria. Hay que esperar unos días para bajar el Recibo Oficial Electrónico de la página de la Secretaría de Finanzas.

Con ese documento, en la misma plataforma podrás agendar la cita, evitarás filas y podrás establecer qué día y en qué horario pasarás a recoger la nueva tarjeta de circulación. Esto estará disponible para ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán.

En lo sucesivo, debes ir a las oficinas de Finanzas que hayas seleccionado, y debes llevar en original y copia dos documentos: una identificación oficial actualizada y el recibo oficial electrónico.

Agregado

En caso de que el trámite lo vaya a realizar una tercera persona, la Secretaría de Finanzas pide que se anexen otros documentos como una carta de autorización que cuesta 318 pesos y que se debe pagar en caja o en línea.

También las identificaciones (en original y copia) del propietario y de la tercera persona. En la misma página de la Secretaría de Finanzas viene más información para el caso de personas morales.